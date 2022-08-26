Emniyet Müdürü Kaya, Gaffar Okkan'ın mezarını ve şehit edildiği yeri ziyaret ederek, göreve başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Kaya, Gaffar Okkan'ın mezarını ve şehit edildiği yeri ziyaret ederek, göreve başladı

DHA

Emniyet Müdürü Kaya, Gaffar Okkan'ın mezarını ve şehit edildiği yeri ziyaret ederek, göreve başladı


Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)SAKARYA İl Emniyet Müdürü iken kararnameyle Diyarbakır İl Müdürlüğü´ne atanan Fatih Kaya, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan´ın Hendek ilçesindeki mezarını ziyaret ettikten sonra kente geldi. Kaya, burada ise 2001'de 5 koruma polisiyle şehit edilen Okkan´ın anıtına gül bırakıp dua ederek, görevine başladı.
İl Emniyet Müdürü iken Resmi Gazete´de yayımlanan kararname ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü´ne atanan Fatih Kaya, görevine başlamadan önce, Hendek ilçesinde bulunan ve 2001´de 5 koruma polisiyle birlikte şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan´ın mezarını ziyaret etti. Bugün Diyarbakır´a gelen Kaya, Gaffar Okkan ve arkadaşlarının şehit edildiği yerde yaptırılan anıtı ziyaret etti. Anıta gül bırakıp dua eden Kaya, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü´ne geçti. Müdürlük bahçesindeki törenle personelle tanışan Kaya, daha sonra makamına geçerek görevine başladı. 
`BİZİM İDOLÜMÜZ OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR´
Burada açıklamalarda bulunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Sakarya´dan geldim. Şehit Müdürümüz Ali Gaffar Okkan da Sakaryalı. Sakaryalıların gönlünde Diyarbakırlıların ayrı bir yeri var. Diyarbakır´ı her zaman sevgiyle, kardeşlikle yâd etmektedirler. Şehit müdürümüz, bizim idolümüz olmayı, kahramanımız olmayı sürdürmektedir. Bu bağlamda bu manevi görevi devraldığım, onun misyonunu sürdüreceğim için çok mutluyum. İnşallah Diyarbakır ile Sakarya arasındaki kardeşlik köprüsü daha da pekişecek. Biz de inşallah diğer başarılı müdürlerimizden aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Vatandaşlarımızın, huzurunu güvenliğini ve esenliğini sağlamayı sürdüreceğiz. Ana amacımız mevcut olan suçların sayısını azaltmak, buna rağmen önleyemediğimiz suçların da faillerini ortaya çıkartmak ve adalete teslim etmek. İnşallah ben Sayın Valimizin, Sayın Başsavcımızın, Sayın komutanlarımızın destekleriyle güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Burada oturmuş bir kadro var. Daha önceden emniyet müdürlerimizin büyük emekleri, büyük destekleri var. Gece gündüz var gücümüzle bunun için çalışacağız, çabalayacağız. Eminim ki her bir Diyarbakırlı da bizden desteğini esirgemeyecektir. Hep birlikte İnşallah Diyarbakır´daki suçları çok azaltarak Diyarbakır´ı şu ana kadar olduğu gibi şimdiden sonra da daha iyi konumda bir huzur ve güvenlik şehri yapmaya gayret edeceğiz."  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-08-26 14:31:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, merhum meslektaşı Okkan'ı andıktan sonra görevine başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürü Kaya, merhum meslektaşı ...
Kırsaldaki dar gelirli kızlar ücretsiz yurt ve eğitim desteğiyle üniversiteli oldu
YEREL HABERLER Kırsaldaki dar gelirli kızlar ücretsiz yurt ve eğitim ...
Güneydoğu'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki
YEREL HABERLER Güneydoğu'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ...
Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ...
Dicle Nehri´ne giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Dicle Nehri´ne giren çocuk boğuldu
Bindiği otobüste, çuvala konulmuş kedileri fark edip kurtardı
YEREL HABERLER Bindiği otobüste, çuvala konulmuş kedileri fark edip ...
"Evlat Nöbeti Çalıştayı"nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER "Evlat Nöbeti Çalıştayı"nın 25 maddeden oluşan sonuç ...
Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları koruma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları ...
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda
Diyarbakır'da belediyeden çocuklara yönelik "yaz kampı"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da belediyeden çocuklara yönelik "yaz ...
Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Diyarbakır ...
Diyarbakır´da 4´üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 4´üncü yılına girecek olan 'evlat ...
Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat ...
Yenişehir Belediyesinin desteğiyle YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci başarı sağladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin desteğiyle YKS'ye hazırlanan ...
Diyarbakır'da kırsalda yaşayan kadınlar proje kapsamında tarihi ve ören yerlerini gezdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kırsalda yaşayan kadınlar proje ...
Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat ...
Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyükte deprem ve selin izleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyükte deprem ve ...
Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cansız bedeni ...
Tescilli Çermik biberinin lezzet ortağı: "Taraklık kebap"
YEREL HABERLER Tescilli Çermik biberinin lezzet ortağı: "Taraklık ...
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.