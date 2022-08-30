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Doğu ve Güneydoğu´da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

DHA

Doğu ve Güneydoğu´da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları


DİYARBAKIRŞIRNAKMARDİNSİİRTBİNGÖLELAZIĞ, (DHA)DİYARBAKIR, Şırnak, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır'daki program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birliklerle Chopper Diyarbakır Motosiklet Kulübü üyelerinin Türk bayraklarıyla geçişinin ardından askeri helikopterlerin pilotları gösteri sundu. Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı.
ŞIRNAK
Şırnak'taki kutlamalar Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından kutlamalara, Kent Meydanı'nda devam edildi. Kutlamaya Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutan Tümgeneral Halil Soysal ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kutlamaya günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle devam edildi. Geçit töreninde Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı komandolarının geçişi halkın ilgisini topladı.
MARDİN
Mardin'in Midyat ve Derik ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Midyat'taki programlara Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Abdullah Aydoğan ve bölge halkı katıldı. Derik'te de coşkuyla gerçekleşen kutlamalara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Keklik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek ve halk katıldı.
BİNGÖL
Bingöl'deki kutlamalar da Hükümet Konağı önünde gerçekleşti. Kutlamalara Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. 
ELAZIĞ
Elazığ'daki kutlamalara Vali Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Toraman ve protokol üyeleri, Valilik'te tebrikleri kabul etti. Ardından, Elazığ Belediye binası önünde geçit töreni düzenlendi. Törende Mehteran Takımı günün anlam ve önemini anlatan marşlar söyledi.
SİİRT
Siirt'teki kutlamalara Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlamalar Valilik önünde devam etti. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Çetiner, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Zekeriya Tor, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bölge halkı katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN, Sekvan KÜDEN, Aziz ÖNAL, Bülent TEMİZ, Nursel ŞENGEZER, Emrullah KARAKAŞ, Mehmet Halis NAYIFOĞLU, Serhat ÖZDEMİR, Mehmet Yücel DURAK, Turan KOYUNCU
2022-08-30 14:39:54

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