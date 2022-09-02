Savrulan otomobilden çocuğu da çekerek saniyelerle kurtuldu

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta yürüyen kadın ile çocuğun yanından savrularak geçip, evin bahçesine girdi. Kadının, aracı fark ederek çocukla kıl payı kaldırıma yöneldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sokakta yürüyen kadın ile çocuğun yanından savrularak geçti. Otomobil, hızla evin bahçesine girerek durdu. Kadının, aracı fark edince çocuk ile birlikte kaldırıma saniyelerle yöneldiği anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada sürücü yaralanırken, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-02 16:25:08



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