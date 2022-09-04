Evlat nöbetindeki anne: Oğlum HDP binası önünde seni bekliyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki anne: Oğlum HDP binası önünde seni bekliyorum

DHA

Evlat nöbetindeki anne: Oğlum HDP binası önünde seni bekliyorum


Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 3 yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Özgür için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Latife Ödümlü,  "Gitmediğim kapı kalmadı. Pasaport çıkarttım, Irak´a, Erbil'e gittim. Her tarafı gezdim. Oğlum ben HDP binası önünde seni bekliyorum" dedi.
Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylem 1098´inci gününe girerken bugüne kadar 37 aile çocuklarına kavuştu. 2019´da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 3´üncü sınıfında okurken kaybolan oğlu Özgür için Ordu'dan gelerek HDP binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Latife Ödümlü, oğluna kavuşmak için pasaport çıkartıp Irak'a kadar gittiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Benim oğlum burada Dicle Üniversitesi'nde okuyordu, kayboldu. 3 sene geçti, 4'e girdi. Gitmediğim kapı kalmadı. Pasaport çıkarttım Irak'a, Erbil'e gittim. Her tarafı gezdim. Oğlum ben HDP binası önünde seni bekliyorum. Sen gelmezsen ben buradan gitmiyorum. Oğlum seni kandırdılar, götürdüler. Gel devlete sığın, hiçbir ceza yoktur. Kaç tane çocuk geldi, hepsi de annesinin evine gitti. Oğlum seni bekliyorum, sen de gel. Kar da, kış da olsa seni bekliyorum. Ben 3 sefer Mahmur Kampı´na geldim, Erbil'e geldim. Gitmediğim kapı kalmadı. Ben seni görmedim. Burada seni bekliyorum" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-09-04 12:02:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesince açılan kursta 150 çocuk Kur'an-ı Kerim'i hatmetti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesince açılan kursta 150 çocuk Kur'an-ı ...
Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya şampiyonasına katılacak
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya ...
Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de ...
İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili ...
Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele ...
"Evlat Nöbeti Çalıştayı" düzenleme kurulundan Diyarbakır annelerine ziyaret
YEREL HABERLER "Evlat Nöbeti Çalıştayı" düzenleme kurulundan ...
Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör ...
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi
Diyarbakır'da mağaralarda yüzme keyfi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mağaralarda yüzme keyfi
Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi
YEREL HABERLER Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri ...
Savrulan otomobilden çocuğu da çekerek saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Savrulan otomobilden çocuğu da çekerek saniyelerle ...
Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde 428 kilometre yol asfaltlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde 428 kilometre yol ...
Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Sımpil'in ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği ...
Diyarbakır'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla ...
Kesilecek ayak parmağı larva tedavisiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Kesilecek ayak parmağı larva tedavisiyle kurtarıldı
Diyarbakır´da 'evlat nöbeti' 4´üncü yılına giriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 'evlat nöbeti' 4´üncü yılına giriyor
Ergani'de Kur'an-ı Kerim kursları tamamlandı
YEREL HABERLER Ergani'de Kur'an-ı Kerim kursları tamamlandı
Diyarbakır'da çocuklar için şenlik düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çocuklar için şenlik düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.