Amed Sportif Faaliyetler- Arnavutköy Belediyesi: 2-1

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u 2-1 mağlup etti.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, 16'ncı dakikada Furkan Yaman'ın kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı: 0-1. Mücadelenin 48'inci dakikasında Ömer Bozan'ın bulduğu golle Amed Sportif Faaliyetler beraberliği yakaladı: 1-1. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Okan Deniz, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

Mücadele 2-1 Amed Sportif Faaliyetler üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-04 23:09:41



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