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Meslek liselilerden 546 öğrencinin öğrenim gördüğü okula güneş enerjisi sistemi

DHA

Meslek liselilerden 546 öğrencinin öğrenim gördüğü okula güneş enerjisi sistemi


Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki 546 öğrencisi bulunan Muazzez Beren Ortaokulu'na, `Temiz Okul Temiz Enerji Projesi' ile güneş enerjisi sistemi (GES) kurulmaya başlandı. 9 Eylül´de tamamlanacak sistemin montajını, meslek lisesi öğrencileri yapıyor.
Kayapınar ilçesinde geçen yıl eğitim vermeye başlayan ve 546 öğrencinin 17 derslikte öğrenim gördüğü Muazzez Beren Ortaokulu´nda, `Temiz Okul Temiz Enerji Projesi´ kapsamında GES kurulmaya başladı. Okula getirilen panellerin montajı ise Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince yapılıyor. 9 Eylül´de tamamlanmasının ardından okul, GES'e geçecek. Günlük enerji tüketiminin 121 kilovat, yıllık enerji tüketiminin ise 44 bin 165 kilovat olduğu okulda, GES sistemiyle günlük 132 kilovat, yıllık 48 bin 180 kilovat enerji üretilecek.
Sistemin periyodik bakımları da meslek lisesi öğrencileri tarafından belirli bir ücret karşılığında yapılacak. 
`ÖĞRENCİLERİMİZ YAPARAK ÖĞRENİYOR´
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş, yıllardır sanayide eksikliği dile getirilen nitelikli ara eleman sorununun bu proje kapsamında çözüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Mesleki Eğitim Şubesi olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer´in öncülüğünde başlattığımız, farklı alanlardaki çalışmalarla yıllardır sanayide eksikliği dile getirilen nitelikli ara eleman sorununu çözüyoruz. Bugün burada bulunmamıza neden olan güneş enerjisi santralinin kurulumu da bu alanda atılan adımlardan bir tanesidir. Bakanlığımızca başlatılan `Temiz Okul Temiz Enerji Projesi´ kapsamında ilimizdeki okullarımızda bu santralleri kurmaya başladık. Bu santraller ilimizde bulunan meslek liselerinin öğrencileri tarafından kurulacak ve periyodik bakımları da yine meslek liselerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Şehrimizde önümüzdeki yıllarda bu alanda nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulacaktır. Burada yaparak öğrenen öğrencilerimiz söz konusu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol üstlenecektir. Bakanlık olarak en temel amacımız da tam olarak budur. Meslek liseleri olarak ihtiyaç duyulan her alanda nitelikli personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken en temel kazancımız buradan mezun olan öğrencilerimizin alanlarında yetkin birer personel olarak iş hayatına erken bir şekilde başlamaları olacaktır."
Elektrik ve elektronik bölümü öğrencisi Şevval Dağtaş, öğrendikleri bilgileri tekniğe dökmenin önemli olduğunu söyleyerek, "Yenilenebilir bir enerji kaynağı olacağı için çevreye de bir etkisi olacak. En güzeli de küçük yaşta öğreniyoruz. İleride daha zor olacak ama şimdiden öğreniyoruz. Maddi olarak da kazancı oluyor. Öğreniyoruz ve kazanıyoruz" diye konuştu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2022-09-05 12:46:27

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