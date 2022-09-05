Çocukların köpekleri saldırttığı 5 kediden 1'i öldü

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde villa bahçesine giren 5 çocuğun kışkırtması ile köpekler, kedilere saldırdı. 4'ü yavru 5 kediden 1'i öldü, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Diclekent Mahallesi'nde güzellik ve spor salonu olarak kullanılan bir villada meydana geldi. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 5 çocuk, köpeklerle birlikte villa bahçesine geldi. Çocukların kışkırtması ile köpekler, buradaki 5 kediye saldırdı. 4'ü yavru 5 kediden biri öldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kedilerin sahibi Özlem Atmaca ise olay ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-09-05 15:11:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.