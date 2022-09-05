Vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde boş arazide bir çoban tarafından erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi.

İlçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir çoban, sabah saatlerinde yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan birini gördü. Çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede ölen kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi. Ekipler cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-05 15:52:03



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