Üzerine bisiklet düşen 4 yaşındaki Hıdır beyin kanaması geçirdi

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 5 katlı binanın damından indirmeye çalıştığı bisikleti üzerine düşen 4 yaşındaki Hıdır A., ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesin'de bulunan 5 katlı bir binanın damında meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan Hıdır A., bisikletini indirmek için dama çıktı. Hıdır A., dengesini kaybederek bisikletle birlikte merdivenlerden düştü. Hıdır A.'yı gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Hıdır A.'ya yaptıkları müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Hıdır A.'nın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. polis, olayın meydana geldiği damda inceleme yaptı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-05 21:06:11



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