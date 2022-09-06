Adana´dan geldiği Diyarbakır'da kapıyı açan annesini pompalı tüfekle yaraladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)ADANA´dan sabah saatlerinde Diyarbakır´a gelen Y.T. (17), gittiği evde kapıyı açan annesi Hediye T´yi (36) pompalı tüfekle vurdu. Hediye T. hastanede tedaviye alınırken, kaçan Y.T. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Adana´dan sabah saatlerinde Diyarbakır´a gelen Y.T., annesi Hediye T.´nin oturduğu eve giderek kapı ziline bastı. Y.T., kapıyı açan annesine, yanındaki pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Hediye T., bağırarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hediye T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.T'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Hediye T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-06 10:17:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.