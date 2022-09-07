Yakalanan teröristlerdeki muskada 2 polise suikast planı çıktı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristin üst aramasında, birinin boynundaki muskada, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıktı.
Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-09-07 11:54:32
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