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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesini tüfekle vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

DHA

Annesini tüfekle vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)ADANA'dan Diyarbakır'a otobüsle gelerek annesi Hediye T.'yi (36) pompalı tüfekle vuran Y.T. (17) tutuklandı. Polisteki ifadesinde annesini neden vurduğunu söylemeyen Y.T., "Çantanın içerisine silahı bırakıp, onunla birlikte otobüse binip geldim. Kendim, bunu yaptım" dedi.
Olay, dün sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan Diyarbakır'a gelen Y.T., annesi Hediye T.'nin oturduğu eve giderek kapı ziline bastı. Y.T., kapıyı açan annesine, yanındaki pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Hediye T., bağırarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hediye T. tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Hediye T.'nin, 5 yıl önce eşi İ.T.'den boşandığı ve geldiği Diyarbakır'da yakınlarının yanında kaldığı belirtildi.
Polis ekipleri de kaçan Y.T.'yi suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde poliste ifade veren ve olayı neden yaptığını söylemeyen Y.T., Adana'dan Diyarbakır'a otobüsle geldiğini belirterek, "Çantanın içerisine silahı bırakıp, onunla birlikte otobüse binip geldim. Kendim, bunu yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-09-07 13:30:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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