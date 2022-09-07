Annesini tüfekle vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)ADANA'dan Diyarbakır'a otobüsle gelerek annesi Hediye T.'yi (36) pompalı tüfekle vuran Y.T. (17) tutuklandı. Polisteki ifadesinde annesini neden vurduğunu söylemeyen Y.T., "Çantanın içerisine silahı bırakıp, onunla birlikte otobüse binip geldim. Kendim, bunu yaptım" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan Diyarbakır'a gelen Y.T., annesi Hediye T.'nin oturduğu eve giderek kapı ziline bastı. Y.T., kapıyı açan annesine, yanındaki pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Hediye T., bağırarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hediye T. tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Hediye T.'nin, 5 yıl önce eşi İ.T.'den boşandığı ve geldiği Diyarbakır'da yakınlarının yanında kaldığı belirtildi.

Polis ekipleri de kaçan Y.T.'yi suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde poliste ifade veren ve olayı neden yaptığını söylemeyen Y.T., Adana'dan Diyarbakır'a otobüsle geldiğini belirterek, "Çantanın içerisine silahı bırakıp, onunla birlikte otobüse binip geldim. Kendim, bunu yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-07 13:30:21



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