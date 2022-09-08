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18 yıllık ileri derecede görme kaybından kornea nakliyle kurtuldu

DHA

18 yıllık ileri derecede görme kaybından kornea nakliyle kurtuldu


Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 10 yaşından beri ileri derece görme kaybı yaşayan Mahmut Fidan (28), sağ gözüne yapılan kornea nakli ile net görebilmeye başladı. Operasyonu yapan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Nakil Birim Sorumlusu Doç. Dr. Fuat Alakuş, "Bir yıldan uzun bir süre dikişler gözünde kaldı. Fakat dikişleri açıldıktan sonra Mahmut Bey, görme konforu açısından çok iyi düzeye geldi. Şimdi diğer gözün de planlamasını yaptık" dedi.
Kamu personeli olarak görev yapan Mahmut Fidan, 10 yaşında görme kaybı yaşayınca doktora başvurdu. Fidan´a keratokonus (kornea hastalıkları) tanısı kondu. Fidan'ın görme kaybı, her geçen yıl biraz daha arttı. Son olarak, 1 metreden ötesini göremeyen Fidan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada Kornea Nakil Birim Sorumlusu Doç. Dr. Fuat Alakuş ile görüşen Fidan'a, kornea nakli yapılmasına karar verildi. Fidan, ailesinin ameliyata temkinli yaklaşmasına rağmen nakli kabul etti. Fidan'ın sağ gözüne, geçen yıl ameliyatla kornea nakli yapıldı. Bir yıl süreyle gözü sargılı gezen Mahmut Fidan'ın geçen hafta dikişleri açıldı. Gözlük olmadan net görmeye başlayan Mehmet Fidan'ın sol gözü için de kornea nakli planlaması yapıldı.
'GÖRMESİ 1 METREDEN PARMAK SAYMA DÜZEYİNDEYDİ'
Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Alakuş, "Mahmut Bey´in, keratokonus dediğimiz korneanın incelmesi ile seyreden ve ciddi görme kaybına yol açan bir hastalığı vardı. Bu daha çok genetik geçişli olmakla beraber çevresel faktörler de keratokonusun gelişiminde etkili. Ve görmesi 1 metreden parmak sayma düzeyindeydi. Tanıyı koyduktan sonra bakanlığa gerekli bildirimlerde bulunduk ve Mahmut Bey´e kornea nakli ameliyatını yaptık. Bir yıldan uzun bir süre dikişler gözünde kaldı. Fakat dikişleri açıldıktan sonra Mahmut Bey görme konforu açısından çok iyi düzeye geldi. Şimdi diğer gözün de planlamasını yaptık. Hayata daha çok katılıyor, aktivitelerini yapabiliyor. Sol gözünü yaptıktan sonra bunun daha çok artacağı düşüncesindeyiz. Şimdi top bile oynuyor. Çok mutlu oldum. İş yerinde de rahatladı. Diğer gözüyle beraber Mahmut'un geri kalan bütün aktivitelerini yapacağını bekliyoruz" diye konuştu.
'ORGAN VE DOKU BAĞIŞINDA DUYARLILIK BEKLİYORUZ'
Hastane bünyesinde 2014 yılında hizmet vermeye başladıklarını belirten Doç. Dr. Alakuş, bugüne kadar 549 kornea nakil ameliyatı yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık bir sürede, bütün ülkede hatta bütün dünya genelinde kornea nakil ameliyatlarına ciddi bir gerileme yaşandı. Fakat son 6 aydır çok hızlı bir şekilde tekrar kornea nakil ameliyatları yapmaya başladık. Merkezimizde şu an 38 hastamız, kornea nakil ameliyatı beklemektedir. Türkiye ortalamasının çok üstünde bir hızla, hastalarımız kornea nakil ameliyatları olmaktadır. Hatta en hızlı sıra gelen merkeziz diyebilirim. Organ ve doku bağışı noktasında toplumumuzun çok duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü organ, hayat kurtarıyor. Ancak bizim doku nakli de hayata katılımı artırıyor. Tıpkı genç hastamızdaki gibi."
'ŞU AN GAYET İYİ DURUMDAYIM'
Çocukluğundan beri bu hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Mahmut Fidan ise "Fuat Alakuş hocam bana nakil olabileceğimi, bana her türlü destek ve yardımda bulunabileceğini söyledi. Sayesinde Allah'ın da izniyle şu anda görmem, bir önceki görme olasılığı açısından daha iyi ve daha güzel. Çok mutluyum. Gelmeden önce ebeveynlerim 'Yapma, etme, olmazsa ne olur, ne yaparsın' gibisinden biraz karamsar düşündü. 'Takdir Allah'tan' dedik. Çok şükür, şu an gayet iyi durumdayım. Nakilden önce gözlük olmadan kesinlikle halı sahaya çıkamıyordum. Topu net görme olasılığım yoktu. Arkadaşlarımı zaten iyi göremiyordum. Nakil olduktan sonra rahat bir şekilde arkadaşlarımı görebiliyorum. Rahat bir şekilde mücadelemi edebiliyorum. O konuda şu an gayet iyi durumdayım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-09-08 12:16:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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