Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'ın güzelliklerini öne çıkarmayı hedefliyoruz



Burak EMEKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 8 Ekim´de başlayacak 'Kültür Yolu Festivali' dolayısıyla inceleme yaptı. Demircan, "Diyarbakır'ın güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından önemli kültür insanlarını da Diyarbakırlılarla buluşturma misyonumuz var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet, öğle saatlerinde Diyarbakır´a geldi. Bakan Yardımcısı Demircan, Sur ilçesinde tarihi yerler ile 8 Ekim´de başlayacak 'Kültür Yolu Festivali' kapsamındaki etkinlik alanlarını inceledi. Çift ayaklı organizasyon düşündüklerini belirten Demircan, "Birincisi, buranın yerel aktörlerinin ikincisi ise bütün Türkiye'den buraya katkı vermiş veya Türkiye'nin farklı yerlerinde kültürel anlamda yaptığı değerli işlerle kamuoyunun önüne çıkmış insanlarla burada bir seçkin buluşması olacak. Bir yönden ve yandan da Diyarbakır'ın tabi ki hepimiz güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından önemli kültür insanlarını da burada, Diyarbakırlılarla buluşturma misyonumuz var. Hedefimiz, siz medya kurumları ve sosyal medya aracılığıyla Diyarbakır'ın güzelliklerini hem ülkemizdeki insanlara taşımak ve duyurmak ama bir o kadar da dünyanın kültür hayatına buradaki güzellikleri aktarmak. Hedefimiz bu, bugün yine böyle bir çalışma nedeniyle buradayız" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından yürüyüş yapılacak güzergahları otobüsle gezdi. Demircan, daha sonra toplantı yapmak üzere bölgeden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-09-09 16:18:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.