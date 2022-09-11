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Diyarbakır´da akraba iki aile arasında `kız isteme´ kavgası: 13 yaralı

DHA

Diyarbakır´da akraba iki aile arasında `kız isteme´ kavgası: 13 yaralı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da `kız isteme´ yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3´ü ağır 13 kişi yaralandı. Jandarmanın giriş ve çıkışı kapattığı kırsal mahallede yeniden olay çıkmaması için elektrikler de kesildi. 
Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba iki aile arasında daha önce `kız isteme´ yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Tarışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D., ve M.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3´ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-09-11 20:34:29

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