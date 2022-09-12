CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında `Terör örgütü propagandası´ soruşturması başlatıldı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 10 Eylül´de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Kongresi´nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı´nca 10 Eylül´de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirildi. Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Bilek'in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek´in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz" şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2022-09-12 18:20:41
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