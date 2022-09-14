Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2022-09-14 22:53:00
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