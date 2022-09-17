Diyarbakır'dan yürüyüş için Şırnak'a gitmek isteyenlere izin verilmedi



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)ŞIRNAK Valiliği´nin 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüş yasağı almasına rağmen Diyarbakır'da sosyal medya hesaplarından Cudi'ye yürümek için bu kente gitme çağrısı yapanlara valilik çıkış izni vermedi.

Şırnak Valiliği, kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını açıkladı. Yasağa rağmen sosyal medya hesaplarından Şırnak´a gitme çağrısı yapılması üzerine Diyarbakır Valiliği, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 16.09.2022 günü saat 00.01'den 17.09.2022 günü saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle yasaklanmıştır" açıklaması yaptı.

Yasağa rağmen Diyarbakır'dan Şırnak'a gidip, Cudi'ye yürümek isteyenler Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe binaları önünde toplandı. Yasağı hatırlatan polise rağmen gitmek isteyenler, çember içerisine alındı. Polis, Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki uygulama noktasında da önlem aldı. Çıkış ve giriş yapan şüpheli otomobilleri durduran polis, bazı kişilere ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Polisin hem HDP binaları önünde hem de kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri zırhlı araçlarla sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-09-17 12:58:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.