Eniştesini, müşterilerin yanında bıçakla ağır yaralayıp kaçtı



Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da şizofren hastası olduğu iddia edilen M.Ş.T. (44), eniştesi Z.T.'yi (54) kendi kebapçı dükkanında müşterilerin yanında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde bulunan kebapçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre şizofren hastası olduğu ileri sürülen M.Ş.T., eniştesi Z.T.'ye ait olan kebapçı dükkanına geldi. Burada bulunan bıçağı alan M.Ş.T., eniştesi Z.T.'ye müşterilerin yanında saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Z.T., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçakla kaçan M.Ş.T., kendisine engel olmak isteyenlere de bıçağı sallayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Z.T.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Z.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken; polis M.Ş.T'yi yakalamak için bölgede operasyon başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKGıyasettin TETİK

2022-09-17 20:16:33



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