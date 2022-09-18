Diyarbakır'da `Süslü Kadınlar´ 10 kilometre pedal çevirerek bisiklet turu yaptı



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde 10 kilometre pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

İzmir 'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9´uncu yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde destek buldu. 32 ülkede 200 şehirde bugün akşam saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Diyarbakır'da da gerçekleşti. Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine dikkat çekmek için Sur ilçesindeki Keçi Burcu´na pedal çevirdi. Kadınlara, 10 kilometrelik güzergahta vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Burada konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Çilem Aydın, bugün `Dünya Otomobilsiz Kentler Günü´ olduğunu belirterek, "Bizlerde hem o güne dikkat çekmek için hem de kadınların sokaklarda var olduğunu göstermek için 32 ülke ve 200 şehirde bugün eş zamanlı olarak yollara çıktık. Kendimizi ve bisikletlerimizi süsleyerek kadınların her alanda olduklarını göstermek amacıyla bugün Diyarbakır sokaklarında hep beraber turlayacağız. Yaklaşık 10 kilometre yol kat edeceğiz. Ağır, kontrollü ve eğlenceli bir şekilde hareket edeceğiz. Çünkü bize yeni katılan arkadaşlarımız var" dedi.

'İŞE BİSİKLETLE GİDİYORUM'

Bisikletiyle tura katılan Ayşe Özer ise "Kadınlar olarak hayatın her alanında tüm renklerimizle ve güzelliklerimizle var olmak istiyoruz. Ben normal hayatımda işe giderken dahi bisikletle giden biriyim. Bazen dezavantajı oluyor. Çünkü kadın olduğumuz için ekstra rahatsız edilme durumumuz olabiliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-09-18 19:54:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.