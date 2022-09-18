Devrilen traktörün 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da pamuk tarlasından dönerken engebeli yoldan kontrolden çıkarak devrilen traktörün 14 yaşındaki sürücüsü R.K., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe İsapınar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre R.K., pamuk tarlasından traktörle dönerken Tepe İsapınar mevkisinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Engebeli araziden yoldan çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı gören köylülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-09-18 19:58:44



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