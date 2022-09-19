Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

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Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bir evin bahçesinde iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında bir evin bahçesinde para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., A.D. ve S.O., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-09-19 15:55:20



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