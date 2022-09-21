Bisiklet matarasında uyuşturucuya 1 tutuklama

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmada bisikletinin matarasında 7 parça halinde esrar ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmada kara yolunda bisikletiyle giden M.K. (28) durduruldu. Yapılan aramada, bisikletin matarasında 7 parça halinde 3,23 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2022-09-21 16:37:42
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