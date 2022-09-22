Diyarbakır'daki evlat nöbetine 5 aile daha katıldı



Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Kayseri´den 1, Kırklareli´den 1 ve Muş´tan da 3 ailenin gelmesiyle 309´a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1116 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı; 2017´de 20 yaşındayken Kayseri´de kaçırılan Bahar için gelen annesi Fatma ve babası Yusuf Karakuş, 2015´te Muş´ta 16 yaşındayken kaçırılan Osman için gelen annesi Naciye Sönmezyıldız, 2016´da Muş´ta 38 yaşındayken kaçırılan Ersin için gelen babası Aleettin Koçhan, 2022´de 19 yaşındayken Muş´tan Fransa´ya çalışmaya giden ve bir daha haber alınamayan Adem için gelen annesi Besine ve babası Yılmaz Dilek ile 2015´te Kırklareli´nde 13 yaşındayken kaçırılan Servet için gelen babası Şakir Arslan ile 309 oldu. Nöbetteki aileler tarafından karşılanan aileler, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla bina önüne yürüdü.

`ÇOCUĞUMU HDP GÖTÜRDÜ, HDP GETİRSİN´

Yılmaz Dilek, çocuğunun HDP tarafından Fransa´ya götürüldüğünü söyleyerek, "Çocuğumuz gelene kadar bir adım atmayacağız. Fransa´da çalışıyordu. Kandırıp onu götürdüler. Çocuk da cahildi, bilmiyordu. Onu götüren HDP´dir. Adem, oğlum; çık, gel, korkma. Devlet yanımızdadır, korkacak bir şey yok. Nerede olursan ol bana bir telefon aç. Ben seni devletimizle alırım. Benim çocuğum gelsin. HDP götürdü benim çocuğumu, HDP getirsin" diye konuştu.

Oğlu Ersin için gelen Aleettin Koçhan ise "Oğlumu Bursa´dan kandırıp götürdüler. Getirdiler bu binaya, HDP tarafından PKK´ya üye yapıldı. Oğlum, 6 yıldır seni bekliyorum. Devlet babanın evladına kucağını açtığı gibi kucağını açıyor. Dön, gel artık. Sen gelene kadar ben bu kapıda oturacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-09-22 15:44:22



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