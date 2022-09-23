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AK Parti'li Yazıcı: Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkası bırakmadık

DHA

AK Parti'li Yazıcı: Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkası bırakmadık


Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkası bırakmadık. Dolayısıyla hayat pahalılığı, enflasyon dediğimiz bu azgın bela ile mücadele etme konusunda bir taraftan gerekli önlemler alınıyor, bir taraftan da enflasyon dolayısıyla azalan satın alma gücüne, imkanlar ölçüsünde ilave katkı sağlamak suretiyle takviye ediyoruz. İki aşamalı bir mücadelemiz var" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, `2023'e Doğru Şehir Buluşmaları´ programı kapsamında beraberindeki bölge milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle sabah saatlerinde Diyarbakır´a geldi. AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret eden Yazıcı ve beraberindekiler burada basın mensuplarıyla bir araya geldi. Milletin karşısına çıkacak en donanımlı kadronun AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu söyleyen Yazıcı, "20 yıllık uygulama var. Her şeyi çözdük demiyorum ama 20 yılda Türkiye'de el atmadığımız, gündem konusu yapmadığımız şey kalmadı. Politik alana girmeyeceğim. Yani Türkiye'nin nasıl temsil edildiğini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma ve oradaki temaslarıyla ve yine hemen kuzeyimizdeki savaşan iki ülkeyle ilgili Türkiye'nin takındığı tutum ve gösterdiği performansın, iç politik alanda aziz milletimizin geçmişiyle bağlantılı yaptığımız ve değerlerimiz bakımından da gurur duyacağımız olaylarla dolu olduğunu göreceğiz. Bu hakkı da teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu önemli seçime giderken, `Ama, fakat ve lakin´ demeden doğru olanı, doğru kadroları desteklemekle mükellefiz diye düşünüyorum. Biz bunları hatırlatmak, sizlerin önerilerini eleştirilerini dinlemek üzere buradayız" diye konuştu.
`HAYAT PAHALILIĞIYLA ETKİN MÜCADELE VERİLİYOR´
Hayat pahalılığıyla etkin bir mücadele verildiğini kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:
"Ne denli etkin bir mücadele sürdürdüğümüzü hem Cumhurbaşkanımız hem ilgili bakanlarımız kamuoyuyla paylaşıyorlar. Biz Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkası bırakmadık. Halının dibine terk etmedik. Dolayısıyla hayat pahalılığı, enflasyon dediğimiz bu azgın bela ile mücadele etme konusunda bir taraftan gerekli önlemler alınıyor bir taraftan da enflasyon dolayısıyla azalan satın alma gücüne, imkanlar ölçüsünde ilave katkı sağlamak suretiyle takviye ediyoruz. İki aşamalı bir mücadelemiz var. Türkiye büyük bir ülke. Bu bayrak, bu vatan hepimizindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşları olarak en büyük zenginliğimiz, kardeşliğimizdir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2022-09-23 14:46:10

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