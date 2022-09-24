Dondurma yiyerek girdiği apartmandan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da dondurma yiyerek girdiği apartmanda bir daireden 16 bin TL'lik telefon, 3 bin TL ve 1 kredi kartı çalan B.E. (20), tutuklandı.

Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak´ta meydana geldi. Dondurma yiyerek bir apartmana giren şüpheli, daireleri tek tek kontrol etti. A.G.'nin 4´üncü kattaki dairesinin kapısını zorlayan ve evde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, kilidi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 1 saat evde kalan şüpheli, 16 bin TL değerinde cep telefonu ile 3 bin TL ve 1 kredi kartını alarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin dondurma yiyerek binaya girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Evine gelen A.G., hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri B.E.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-09-24 11:13:56



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