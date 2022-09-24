Otobüsün altında kalan kadın defnedildi, şoför tutuklandı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, otobüsten inerken elbisesi otomatik orta kapıya takılınca yola düşerek aracın altında kalan Nuran Nerede (71), Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından toprağa verildi. Belediye otobüsü şoförü M.D. ise tutuklandı.

Kaza, dün öğleden sonra Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaşan 21 BF 101 plakalı belediye otobüsünün şoförü M.D., yolcuları indirdi. Bu sırada otomatik orta kapıya elbisesi takılan Nuran Nerede, eliyle uyarmak için araca vurdu. Ancak fark etmeyen M.D., hareket ettirince Nuran Nerede, yola düşerek otobüsün altında kaldı. Tepkiler üzerine M.D., kaçarak polis merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Nuran Nerede'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nerede'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Otopsinin ardından kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Nuran Nerede, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Olay sonrası polis merkezine giden M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-24 16:27:10



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