Otobüsün altında kalan kadın defnedildi, şoför tutuklandı (2)

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VALİDEN TAZİYE ZİYARETİ

Diyarbakır'da, otobüsten inerken elbisesi otomatik orta kapıya takılınca yola düşüp, aracın altında kalan Nuran Nerede'nin toprağa verilmesinin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar ilçesinde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Vali Su ve beraberindekiler, taziye evine de gitti. Nerede ailesinin acısını paylaştığını belirten Vali Su, taziye dileğinde bulundu. (DHA)Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-24 16:48:58



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