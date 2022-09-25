Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ve bir vagonu raydan çıktı. Yol ulaşıma kapanırken, kazada yaralananın olmadığı belirtildi. Yolcular kara yolu ile Batman´a gönderilecek.

Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ile bir vagonu akşam saatlerinde Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcuların kara yolu ile Batman´a gönderileceği belirtildi. Trenin vinçle kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı ifade edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-09-25 20:22:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.