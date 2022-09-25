Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor: 2-0

Burak EMEK Gıyasettin TETİK Serhat ÖZDEMİR / DİYARBAKIR,(DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırlayan Amed Sportif Faafliyetler 29'uncu dakikada Mehmet Alaeddinoğlu'nun kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 49'uncu dakikasında Mansur Çalar'ın bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı maç Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR
2022-09-25 22:28:08
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