Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı



Burak EMEK Gıyasettin TETİK Serhat ÖZDEMİR / DİYARBAKIR,(DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. Diyarbakır Valiliği bazı taraftarların üzerlerindeki tişört ve açılan flamalarla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor'un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

BAYRAK VE TİŞÖRTLERLE İLGİLİ OLARAK VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Müsabakanın başlarında Güney Kale arkasında bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve tişörtle girdi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı;

"İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürüyor. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stat dışındaki olaylardan detaylar

Bursasporlu oyuncuların koruma eşliğinde soyunma odasına gidişi

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2022-09-25 23:35:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.