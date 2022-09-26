3 yıllık husumet, barış töreniyle sona erdi



Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, iki aile arasında 3 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Çınar ilçesi kırsal Ayveri Mahallesi´nde Ete ile Kurt aileleri arasında meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlayan husumetin sonlanması için Metina aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der, her iki tarafla görüştü. Kanaat önderlerinin de araya girmesiyle iki taraf da barışmayı kabul etti. Barış için Ayveri Mahallesi´nde tören düzenlendi.

Törene eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve eski dernek başkanı Aydın Pirinççioğlu ile iki tarafın aile üyeleri katıldı. Ahmet Türk, "Bu tür olayların yaşanması içimizi yakıyor. Biz istiyoruz ki bütün kardeşlerimiz ve dostlarımız birbirine yakın olsunlar. Çıkmış olan olaylar büyümeden herkesin kendi tarafından mücadele etmesi gerekir. Dedikodu çıkmadan olayların bitmesi gerekiyor. Bu olayların sona ermesi için mücadele eden herkes cennetliktir, hayır sahibidir. Dinimizde barışla kim uğraşırsa cennetlik olduğu belirtilmiştir. Güzel bir kalple birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Keşke bu husumet yaşanmasaydı. Eğer affedilecek bir imkan varsa affetmek kadar çok güzel bir şey yoktur" dedi.

Tören, ailelerin barış yemini etmesiyle son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2022-09-26 10:49:23



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