Diyarbakır- Batman demir yolunda kaza sonrası seferler yeniden başladı

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRBatman seferini yapan yolcu treninin raydan çıkan makine bölümü ve vagonu vinçle yerine yerleştirildikten sonra demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.
DiyarbakırBatman seferinin yapıldığı yolcu treninin makine bölümü ile vagonu, dün saat 18.11´de Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ise ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcular da minibüslerle Batman´a gönderildi. Ekiplerin vinçle yaptığı çalışmanın ardından makine ve vagon, yerine yerleştirildi. Demir yolunun saat 02.00´de açılmasıyla tren seferleri yeniden başladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-09-26 13:16:12
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