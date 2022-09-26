Diyarbakır- Batman demir yolunda kaza sonrası seferler yeniden başladı



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRBatman seferini yapan yolcu treninin raydan çıkan makine bölümü ve vagonu vinçle yerine yerleştirildikten sonra demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.

DiyarbakırBatman seferinin yapıldığı yolcu treninin makine bölümü ile vagonu, dün saat 18.11´de Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ise ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcular da minibüslerle Batman´a gönderildi. Ekiplerin vinçle yaptığı çalışmanın ardından makine ve vagon, yerine yerleştirildi. Demir yolunun saat 02.00´de açılmasıyla tren seferleri yeniden başladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-09-26 13:16:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.