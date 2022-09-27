Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 25 Eylül'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler ve Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Stadyumu'nda, 25 Eylül'de, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif FaaliyetlerBursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin provokasyon içerdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis kamerasıyla tespit edilen 6 kişi, gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-09-27 13:49:50
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