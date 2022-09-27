Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)Diyarbakır'da, 25 Eylül'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler ve Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Stadyumu'nda, 25 Eylül'de, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin provokasyon içerdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis kamerasıyla tespit edilen 6 kişi, gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-09-27 13:59:07
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