Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)Diyarbakır'da, 25 Eylül'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler ve Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Stadyumu'nda, 25 Eylül'de, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin provokasyon içerdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis kamerasıyla tespit edilen 6 kişi, gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-27 13:59:07



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