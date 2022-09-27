Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede (2)

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ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Diyarbakır'da, 25 Eylül'de oynanan Amed Sportif FaaliyetlerBursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-27 15:04:26



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