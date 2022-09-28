Sırt çantasında uyuşturucu ve 50 bin TL bulunan kadın tutuklandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan G.D. (20) adlı kadının sırt çantasında yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve 50 bin TL bulundu. Gözaltına alınan G.D. tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Barış Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurulan G.D.´nin sırt çantasında yapılan aramada 50 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 50 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-09-28 14:59:02



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