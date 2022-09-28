Silvan'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde kuyumculuk yapan Ö.T.'nin (38) kullandığı otomobile, borçalacak nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından ateş açıldı. Ö.T. saldırıdan yara almazken, kaçan şüpheli ise yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesinde Cami Mahallesi 226 sokakta meydana geldi. İlçede kuyumculuk yapan Ö.T.'nin kullandığı otomobile, seyir halindeyken tabancayla ateş edildi. Ö.T. saldırıdan yara almadan kurtulurken, otomobile ise 1 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2022-09-28 23:31:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.