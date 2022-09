Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü, toprağa verildi

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA) ANTALYA´nın Kemer ilçesinde boğazı kesilerek öldürülüp yüklü miktarda parası çalınan Ramazan Kırınfil´in (45) cenazesi, memleketi Diyarbakır´da toprağa verildi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi, 27 Eylül günü Beldibi Mahallesi Çifteçeşmeler mevkisi D-400 kara yolunda 07 K 7720 plakalı otomobilin yol kenarında durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekip, aracı kontrol ettiğinde direksiyonda hareketsiz duran kişinin boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü. Jandarmanın çağrısıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Ramazan Kırınfil olduğu tespit edildi. Araçta yapılan incelemede, 247 bin lira bulundu, yüklü miktarda dövizin de çalındığı tespit edildi. İlçede oturan ve döviz işiyle uğraştığı saptanan Ramazan Kırınfil'in cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi´nin morguna, buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve Ramazan Kırınfil'in yaptığı telefon görüşmeleri incelemeye alındı. Kırınfil'in en son Ramazan Afşin (22) ile telefonda görüştüğü belirlendi. Ramazan Afşin' i takibe alan jandarma, kamera kayıtlarından şüphelinin gün içindeki hareketlerini inceledi. Şüphelinin olayda kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Ramazan Afşin' in evine baskın düzenledi. Ramazan Afşin' in üzerinde, kullandığı araçta, iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda kan lekeli giysilerle, lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendiller ele geçirildi. Evinin banyosundaki bölmede de 8 bin 400 dolar, 14 bin paunt ve 13 bin lira bulundu. Cinayette kullanılan bıçak ise olay yerinin hemen alt kısmındaki Eski Kemer Yolu'nun kenarındaki çalılık alanda, içinde bir miktar farklı türde dövizin bulunduğu çantayla birlikte bulundu.

İncelenen kamera kayıtlarında Ramazan Afşin' in elindeki kanı deniz kenarına giderek temizlediği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afşin, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine kondu.

Antalya Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Kırınfil´in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Memleketi Diyarbakır´a getirilen Kırınfil´in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Mardin Kapı Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-09-29 14:56:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.