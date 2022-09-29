Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 313 oldu



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 1999´da 22 yaşındayken kaçırılan kardeşi Dursun için Erzincan´dan gelen Ali Topal ile 313'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1124 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, 1999´da İstanbul´da 22 yaşındayken kaçırılan Dursun için Erzincan´dan gelen ağabeyi Ali Topal ile 313 oldu.

Topal, annesinin çok ağır hasta olduğunu belirterek, "Ben kardeşimi HDP´den istiyorum. Kardeşim İstanbul Üniversitesi´nde okuyordu. Orada kandırılıp dağa kaçırıldı. Hiç görüşemedik. Annem çok ağır hasta ve `son kez oğlumu görmek istiyorum´ diyor. Kardeşim sesimi duyduğunda gelsin. Gelsin emniyete teslim olsun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-09-29 17:09:18



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