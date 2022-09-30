Azra´nın katilinin cenazesini ablaları aldı



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)ANTALYA´da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde intihar eden Mustafa Murat Ayhan´ın (49) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından 2 ablası ve 2 yakını tarafından teslim alındı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu, 'cinsel saldırı' suçundan da 16 yıl hapis cezası verildi.

Mustafa Murat Ayhan, iki gün önce akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bileklerini keserek yaşamına son verdi. Ayhan, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Ayhan´ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopside Ayhan´ın her iki bileğinde kesik olduğu belirlendi.

Ablaları Nurten ve Ayten Ayhan ile 2 yakını sabah saatlerinde kente gelerek, otopsisi tamamlanan Mustafa Murat Ayhan´ın cenazesini teslim aldı. Ayhan´ın eşyaları da yakınlarına teslim edildi. Abla Nurten Ayhan, kardeşinin onurlu bir şekilde gittiğini söyleyerek, "Bir yıldır biz onu zor tutuyorduk. İntihar etti" dedi.

Ayhan´ın cenazesi defnedilmek üzere Isparta´ya gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-09-30 16:18:55



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