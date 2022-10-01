Beton mikseri şarampole yuvarlandı; operatör yaralı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, beton mikserinin şarampole devrildiği kazada operatör Baki Pamukçu yaralandı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı kırsal Alabuğday Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Pamukçu'nun kullandığı 23 HA 675 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkınca şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Pamukçu'yu ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-01 10:48:55



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