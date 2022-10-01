Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 315 oldu



Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Mardin ve Hakkari'den gelen 2 aileyle 315'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1126 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015'te 18 yaşında kaçırılan Hasan için gelen baba Yasin Baş ve 2008'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Ercan İlhan için gelen Sedika Alkan ile 315 oldu.

Mardin ve Hakkari'den gelen aileleri, evlat nöbeti tutan aileler karşıladı. Burada konuşan Yasin Baş, oğlunun 2015'te Hendek olaylarında 1 gün eve gelmediğini, ardından haber alamadıklarını belirterek, "Tekstilde çalışıyordu. Hendek olayları olduğu zaman, 1 gün eve gelmemiş. Kardeşleri, ağabeyleri onu aradı fakat bulamadılar. PKK götürdü onu" dedi.

2008'de kaçırılan Ercan İlhan için evlat nöbetine katılan Sedika Alkan ise Kürtçe konuşup, oğlunun gelmesini istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-10-01 15:16:15



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