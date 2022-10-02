Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile yakalandılar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca ile bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan H.A.(39), S.A.(41) ve Ş.A.´nın (20) üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 7 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada ise 1 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 180 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-02 11:21:03



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