Diyarbakır´da hedef 1 milyon turist

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da hedef 1 milyon turist

DHA

Diyarbakır´da hedef 1 milyon turist


Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla tarihi ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, her yıl kente gelen turist sayısının arttığını ve bu yılın ilk 8 ayında kente gelerek otellerde konaklayan turist sayısının 650 bini geçtiğini ifade ederek, "İnşallah 1 milyonu aşacağımızı değerlendiriyorum. Buradaki huzur, güvenlik ve istikrar çok önemli" dedi. 
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır, tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri ile Geçici Liste´de yer alan Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve dini mekanlar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle kentte turist yoğunluğu başladı. Yılın ilk 8 ayında kente gelerek otellerde konaklayan turist sayısı 652 bin olurken, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor. 
`HUZUR, GÜVENLİK VE İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ´
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır´ın kadim bir şehir olduğunu ve geçmişinin 12 bin 500 yıl geriye kadar uzandığını ifade ederek, "33 medeniyete ev sahipliği yapan özel bir kent. Her yıl turist sayımız artarak devam ediyor. Bu sene ilk 8 ayda ilimize gelen turist sayısı 650 bini geçti. İnşallah 1 milyonu aşacağımızı değerlendiriyorum. Buradaki huzur, güvenlik ve istikrar çok önemli. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de huzur, güvenlik ve istikrarı var. Bunun yansımaları sonucu insanlarımız buraya geliyor, Diyarbakır´ı geziyorlar ve buranın bütün güzelliklerinden istifade ediyorlar. Biz de onlar için en güzel şeyleri göstermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.
`İLİMİZİN TANITIMI İÇİN FESTİVALLER DÜZENLİYORUZ´
Kentin tanıtımı için çeşitli festivaller düzenlediklerine dikkat çeken Vali Su, şöyle konuştu:
 "8-16 Ekim arasında Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali gerçekleştirilecek. Burada 7´den 77´ye her yaştan vatandaşımıza onların beğeneceği güzel kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleşecek. Dağkapı Meydanı´nda konserler olacak. Ulu Cami ve Hazreti Süleyman camilerinin avlularında daha çok dini motifli etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklarımıza yönelik çok güzel etkinlikler olacak. Oyun atölyeleri ve oyun alanları oluşturulacak. Her kesime hitap eden etkinlikler gerçekleştireceğiz. Müzik, şiir ve tiyatro sevenlere gösteriler düzenlenecek. Yani kim neyden hoşlanıyorsa vatandaşlarımıza hepsini sunmuş olacağız. 2 binden fazla sanatçının katılacağı 500´ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Bu da Diyarbakır´ın tanıtımını sağlayacak. Ayrıca buradan ve dışarıdan gelecek olan vatandaşların güzel ve hoş vakit geçirmesini sağlayacak. Ülkemizin her şehrinden ve yurt dışından tüm seyahat severleri ilimize, bu güzellikleri görmeye, lezzetlerini tatmaya davet ediyorum" (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2022-10-02 12:21:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile yakalandılar
YEREL HABERLER Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile ...
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığına Engin Yeşil yeniden seçildi
YEREL HABERLER Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığına Engin Yeşil ...
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da başladı
YEREL HABERLER "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da ...
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 315 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 315 oldu
Diyarbakır'da Dünya Yaşlılar Günü'nde "Ulu Çınarlar" yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dünya Yaşlılar Günü'nde "Ulu Çınarlar" ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha ...
Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik ...
Beton mikseri şarampole yuvarlandı; operatör yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri şarampole yuvarlandı; operatör yaralı
Esma'yı öldüren eski eşi tutuklandı
YEREL HABERLER Esma'yı öldüren eski eşi tutuklandı
Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Azra´nın katilinin cenazesini ablaları aldı
YEREL HABERLER Azra´nın katilinin cenazesini ablaları aldı
DBB, "Devlet Teşvik Tanıtım Günleri"nde projelerini tanıtacak
YEREL HABERLER DBB, "Devlet Teşvik Tanıtım Günleri"nde projelerini ...
Diyarbakır'da eski eşini öldüren ve saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da eski eşini öldüren ve saklandığı ...
17 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu anne: Sakat kalmak istemiyorum
YEREL HABERLER 17 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu anne: Sakat ...
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ...
Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 ...
Diyarbakır'da 2. Doğu Pediatri Kongresi başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2. Doğu Pediatri Kongresi başladı
Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara ...
İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.