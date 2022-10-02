Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da bir otomobile tutunarak ilerleyen 8 gencin yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarında dün gece saatlerinde patenli 8 genç, bir otomobilin bagaj kısmına tutunarak trafikte ilerledi. Kask takmayan, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan gençler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir kişinin cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-02 13:28:49



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