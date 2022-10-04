Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti: 6 gözaltı



Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)IRAK´ın Süleymaniye kentinde öldürülen jineoloji dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili Diyarbakır´da basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır´da aralarında HDP´lilerin de olduğu bir grup Irak´ın Süleymaniye kentinde öldürülen jineoloji dergisi editörü Editörü Nagihan Aksel için, Yenişehir ilçesinde bulunan Hazal Park'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ´ın da olduğu grup yürüyüş yapmak isteyince polis izin vermedi. Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2022-10-04 22:20:09



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