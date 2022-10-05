Diyarbakır merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli Mardin ve Şırnak'taki operasyonlarda; yurt dışından getirilen 30 bin paket sigara, 10 bin puro ve 30 bin dolu makaronu piyasaya sürmek isteyen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapılan 3 aylık çalışmada Diyarbakır merkezli Mardin ve Şırnak'ta tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Piyasaya kaçak ürün sürmek isteyen 10 şüpheli gözaltına alınırken, 3 iş yeri ile 1 depoda yapılan aramalarda; gizli bölmelerde 30 bin paket kaçak sigara, 10 bin puro ve 30 bin dolu makaron ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonla birlikte Diyarbakır'da son 1 ayda ele geçirilen kaçak sigara sayısının 100 bin paket olduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-10-05 11:24:54



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