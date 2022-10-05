Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli kamerada 



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde girdiği iş yerinde işletmecinin masa üzerindeki kredi kartını çalan şüphelinin, çevredeki iş yerlerinden 2 bin 500 TL´lik alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ekim´de Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi´nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine giren şüpheli, işletmecinin fark etmediği anda masada bulunan kredi kartını ve 5 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak dışarı çıktı. Şüpheli daha sonra limiti sınırlandırılmayan temassız kartla, çevredeki iş yerlerinden 2 bin 500 TL´lik giyim alışverişi yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kredi kartının çalındığını anlayan iş yeri sahibi bankayı arayarak kartını iptal ettirdi, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-05 13:01:20



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