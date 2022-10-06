Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga kamerada: 4 yaralı



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavganın ardından, taraflardan bir grubun araçla kaçarken 2 kişiye çarpmasıyla toplam 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, taraflardan bir grup araçla kaçarken 2 kişiye çarparak yaraladı. Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, 2´si aracın çarptığı 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Aracın çarptığı 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis olaya karıştığı tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-10-06 22:12:07



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